Klart for ny rettsrunde i drapssaken i Kristiansand

Den 43 år gamle kvinnen fikk sin dom mer enn fem uker at saken ble avsluttet i Kristiansand tingrett 22. januar. Den hadde da pågått siden 12. november i fjor.

Ankesaken var allerede forhåndsberammet med oppstart tirsdag 19. mars i lagmannsretten i Kristiansand. Det er satt av nesten like mange rettsdager i runde to i saken, 26 rettsdager mot 27 i den første.

Det er 17 år siden kvinnens far ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen. Farens grav ble åpnet i desember 2017, og det ble da påvist beroligende stoffer i kroppen.

Meddomsrettssak

Mens tingrettsdommer Ben Fegran administrerte den første rettssaken, er det lagdommer Erik Holth som skal administrere anken som går som meddomsrettssak. Før partene møtes i rettssalen igjen, blir det holdt et forberedende rettsmøte 11. mars, opplyser aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, til NTB.

Tiltalte har til nå ikke ønsket å forklare seg i saken, utover to innledende avhør med politiet rett etter at ekssamboeren ble funnet død og som inngikk i bevismaterialet i saken. Det knytter seg derfor en viss interesse til om hun denne gangen vil forklare seg i retten.

Også denne gangen er undercoveragenten fra tingrettssaken stevnet som vitne. Hun regnes som svært sentral i påtalemyndighetens bevisførsel og vil avgi sin forklaring via videolink onsdag 8. mai.

I tillegg til de to overlagte drapene har kvinnen også stått tiltalt for å ha forgiftet en tredje mann og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner med et av hans kredittkort. I dommen fastslår retten at det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

Kvinnen ble også dømt til å betale fire personer til sammen 930.000 kroner i erstatning.

Farlig

Dommen var i tråd med aktors påstand, og kvinnen ble dømt for alle tiltalepunktene. Hennes forsvarer, advokat Olav Sylte, la i saken ned påstand om at hun burde frifinnes for samtlige forhold. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

– Vi står altså overfor to drapshandlinger med tolv års mellomrom og i tillegg fire neddopingstilfeller som alle viser svært gjennomtenkte handlinger fra tiltaltes side. «Lovbryterens atferd» viser her over tid at det er en rekke forhold som tilsier at hun er farlig og at det foreligger en reell og kvalifisert gjentakelsesfare, heter det i dommen.

Kvinnen har også vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon. Retten peker på at 43-åringen har psykopatiske trekk og at flere diagnoser viser at hun har personlighetsforstyrrelse.

