Kronprins Haakon skal opereres

Kronprinsen vil som følge av inngrepet ha et redusert program de nærmeste to ukene, ifølge kongehusets nettsider. Operasjonen betegnes som et mindre kirurgisk inngrep.

Et osteokondrom, kjent som eksostose på fagspråket, er en liten beinutvekst fra et bein og er den vanligste godartede beinsvulsten som forekommer, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Som regel gir dette ingen symptomer, men det avhenger av plassering og størrelse. Det er rapportert tilfeller der osteokondrom kan omdannes til en ondartet svulst, men dette er svært sjelden.

