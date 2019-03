Høyre: Enten EØS – eller ny folkeavstemning om EU-medlemskap

NTB Innenriks

De siste månedene har debatten om EØS-avtalen blusset opp, ikke minst fordi datoen for brexit nærmer seg.

Misnøyen med avtalen har de siste årene vokst kraftig i LO. Blant annet har flere avdelinger av det mektige Fellesforbundet tatt til orde for å si nei til avtalen, noe som øker muligheten for at forbundet snur på landsmøtet til høsten. Også i Frp har motstanden vokst.

Nå tar Høyre bladet fra munnen. I utkastet til utenrikspolitisk resolusjon som skal vedtas på landsmøtet neste helg, sier partiet rett ut at det eneste alternativet til EØS-avtalen er et fullverdig norsk medlemskap i EU.

– Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap, heter det i utkastet.

I sin tale til NHOs årskonferanse i januar, advarte statsminister Erna Solberg om å sette EØS-avtalen i spill.

– Skapes det usikkerhet om EØS-avtalen, så skapes det ikke bare usikkerhet om jobbene i eksportnæringene. Det skapes usikkerhet for hele det norske samfunnet, sa Solberg.

Enn så lenge er det klart flertall på Stortinget for EØS. Både Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre ønsker å beholde avtalen.

