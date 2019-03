Cyanidsiktede fengslet i fire uker

NTB Innenriks

Den ene av de siktede møtte til fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett mandag. Den andre er innlagt på sykehus og ble mandag operert for andre gang etter at han ble bitt av en politihund under pågripelsen, skriver Romerikes Blad.

Tingretten kom til at begge skulle varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, melder NRK.

Advokatfullmektig Maria Mæhlumshagen er forsvarer for den ene av de to polske mennene på 52 og 33 år. Hun opplyser at det fortsatt bare er 33-åringen som har blitt avhørt.

Nekter straffskyld

– Jeg kan ikke gå inn på hva som har blitt sagt i avhør, men han som har blitt avhørt erkjenner ikke straffskyld, sier hun til NRK.

Politiadvokat Camilla Granstrøm sier politiet ba retten om å varetektsfengsle de polske mennene med grunnlag i at de mener det er fare for bevisforspillelse ettersom bare én av de siktede er avhørt, og på grunn av faren for straffeunndragelse.

– Det er fordi de er utenlandske borgere, sier Granstrøm til kanalen.

Advokat Dag Svensson er oppnevnt som forsvarer for den siktede 52-åringen. Advokaten opplyser at heller ikke hans klient erkjenner straffskyld.

Biljakt

Mennene ble pågrepet fredag etter en dramatisk politijakt i Gjerdrum i Akershus. Jakten startet da en bil stakk av fra en politikontroll. Da bilen ble innhentet av politiet, rygget den inn i en politibil og kjørte av gårde igjen.

Tips ledet politiet til Kjærstad i Gjerdrum. Der fant de bilen etterlatt, men politihunder oppdaget to personer som gjemte seg i en møkkakjeller i nærheten. Inne i den forlatte bilen fant politiet flere esker med medikamenter, inkludert en beholder med cyanid samt en fraktseddel til Universitetet i Oslo.

Cyaniden stammer fra varebilen som ble stjålet 20. februar fra Lørenskog stasjon. Inne i bilen var det medikamenter som skulle til sykehus i Norge, blant annet beholderen med det svært giftige stoffet cyanid. Politiet satte store ressurser inn for å finne bilen og gikk ut med advarsler om hvor farlig cyaniden er.

