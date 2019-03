Advokat mener NRK dømmer Michael Jackson

NTB Innenriks

Etter at den avdøde popstjernen er blitt beskyldt for seksuelle overgrep i en ny dokumentar, har NRK bestemt seg for ikke å spille Michael Jacksons musikk i to uker.

NRKs beslutning kommer etter dokumentarfilmen «Leaving Neverland» om Jackson fra amerikanske HBO. Der anklages han for å ha begått grove overgrep mot to gutter da de var sju og ti år gamle. Michael Jackson døde av hjertestans i juni 2009.

Dokumentaren ble vist i USA 3. og 4. mars. NRK bestemte seg søndag for at dokumentaren skal vises søndag 10. mars. Også britiske BBC Radio 2 har bestemt seg for å fjerne Michael Jacksons musikk fra spillelistene.

Ifølge NRK er det spillelistene på radiokanalene P1, P13 og P1+ som blir berørt. På TV er det ingen planer om å sende musikk av Jackson de nærmeste ukene.

– Burde sitte stille

Advokat Hans Marius Graasvold er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Han er sterkt kritisk til at NRK slutter å spille Jacksons musikk på grunn av beskyldninger som rettes mot ham i en film.

– Det er ikke NRKs rolle å vurdere artisters moralske lødighet. Her gjør de seg til både dommer og bøddel i en sak uten at jeg helt ser at det er deres rolle, sier Graasvold til NTB.

Graasvold sammenligner situasjonen med at NRK til stadighet bruker materiale av Knut Hamsun i sine produksjoner. Dette til tross for at forfatteren tok parti med Quisling og nazismen under andre verdenskrig og bare unngikk en tiltale om landsforræderi etterpå fordi han ble kjent utilregnelig.

– NRK som allmennkringkaster bør være nøytrale. Nå forskutterer de en reaksjon når de av alle burde sitte stille i båten. Et prinsipielt problem kommer nå den dagen en levende person blir utsatt for tilsvarende anklager, sier Graasvold.

– Brudd på avtale

HBO-dokumentaren er flere ganger blitt forsøkt stanset av den avdøde popstjernens familie. Filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO er beskyldt for ikke å ha latt familien komme til orde, men protestene har ikke ført fram.

I et søksmål som er tatt ut, heter det at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour», og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i framtiden.

– Det er vanskelig å forestille seg et mer direkte brudd på klausulen om ikke-nedsettende omtale, heter det i søksmålet hvor det antydes et krav om erstatning på over 100 millioner dollar.

Blitt frikjent

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier at alle påstandene som kommer fram i filmen, har vært oppe i retten, og at Jackson ble frikjent. Dette kommer også tydelig fram i filmen.

– Michael Jackson er død og kan ikke svare for seg, og det bringer med seg et grunnleggende dilemma. Vi har fulgt med på debatten i USA og England, som dreier seg om at Jackson-familien ikke ble kontaktet i løpet av arbeidet med filmen, sier Kalbakk til NRK.

– Vil vise hensyn

Musikksjef Knut Henrik Ytre-Arne sier det er flere årsaker til at NRK har fattet beslutningen om å stanse spillingen av Jacksons musikk de neste to ukene.

– NRK har gjort dette for å vise hensyn til folks følelser, sier Ytre-Arne.

– Michael Jackson har hatt en enorm populærkulturell betydning og er en viktig artist for et stort publikum. Det er vanskelig å si nå om NRK kommer til å slutte å spille musikken hans helt, men vi må se på hvordan publikum fremover reagerer på innholdet i dokumentaren, sier han.

– Programledere som selv ønsker å spille Michael Jacksons musikk, og i så fall forklare hvorfor musikken spilles, står helt fritt til det, sier Ytre-Arne.