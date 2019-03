KEiiNO vant Melodi Grand Prix

NTB Innenriks

Dermed får Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan i KEiiNO representere Norge i Tel Aviv i Israel i mai. Trioen vant fram med låten «Spirit in the Sky».

– Hva skjedde nå, sa Rotan da seieren ble sikret. Trioen var tydelig rørt over triumfen lørdag kveld.

Forhåndsfavoritt

KEiiNOs låt ble i forkant av finalen sammenlignet med Eurovision-vinnere som «Heroes» og «Euphoria», og det er ikke bare fans av sangkonkurransen i inn- og utland som liker den. Også bookmakerne mente dette er et sterkt norsk kort, og låten var den meste spilte på Spotify av de norske bidragene.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var bitte liten, sa Rotan.

Foruten KEiiNO og Adrian Jørgensen var lørdagens finalister Anna-Lisa Kumoji, Carina Dahl, Chris Medina, D'Sound, Erlend Bratland, Hank von Hell, Ingrid Berg Mehus og Mørland.

Samisk inspirasjon

Tom Hugo og ektemannen Alex Olsson hentet inspirasjon fra historiske kamper for likeverd da de begynte å skrive på låten. Samisk naturreligion meldte seg på, og slik ble Fred Buljo involvert i prosessen med å skape «Spirit in the Sky». Så kom den finske produsenten Henrik Tala og sangeren Alexandra Rotan også med.

– Det føles helt fantastisk, tidligere har jeg bare joiket i Samisk barnehage i Oslo, det å nå gjøre det i Norges største storstue er helt vilt, sa den samiske rapperen Buljo etter finalen.

Drama

Finalen ble også preget av dramaet som utspilte seg da en feil i pyromaskinen påførte finalisten Erlend Bratland brannskade. Ifølge Bratlands manager Erland Bakke slo flammene rett opp da artisten gikk gjennom dem.

Det var en stund uklart om artisten ville gjennomføre finalen, men etter kort tid ble det bekreftet at han ville innta scenen som planlagt.

MGP-finalen fikk også en politisk undertone etter at Palestinakomiteen utdelte løpesedler under finalen. De mener Eurovision-arrangementet blir brukt av Israel i et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra forbrytelser mot palestinerne.