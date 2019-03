Valgkomiteleder lettet over å slippe Giske-omkamp

NTB Innenriks

Den tidligere Ap-nestlederen var i utgangspunktet innstilt til fylkesstyret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, men valgkomiteen endret mening etter bråk rundt en selfie-video der Giske danset med en ung kvinne sent på nattetid på en bar i Oslo.

I teorien kunne 52-åringen likevel ha blitt valgt inn til styret via et benkeforslag under lørdagens fylkesårsmøte. Det ville trolig ha utløst voldsomme diskusjoner, noe valgkomitéleder Asphjell er glad for å slippe.

– Stemningen var litt til å ta og føle på da vi hadde levert vår innstilling og det nye styret skulle klappes inn. Det har jo versert veldig mye rykter om at det skulle komme et benkeforslag, ikke bare i mediene, men også internt i partiet, sier Asphjell til NTB.

– Nå er det godt å være ferdig med det, og at det ble enstemmig og ingen debatt rundt det i det hele tatt, det er bra for partiet, fortsetter han.

Styrket

Selv om Giske ikke ble valgt inn til styret og arbeidsutvalget denne gangen, er stortingsrepresentanten klar på at han tror Giske har en framtidig plass på toppen i landets største fylkeslag.

– Trond har stor tillit i Trøndelag, så han vil nok komme inn i styret på et eller annet tidspunkt. Han kommer også til å gjøre en stor innsats nå i tiden framover, og blir en viktig brikke i valgkampen, sier valgkomitélederen.

Han mener sågar at den tidligere Ap-nestlederen har kommet styrket ut av hendelsene de siste ukene.

– Det som skjedde med den videoen og bakteppet rundt hvordan den ble presentert, tror jeg har gitt ham stor støtte. Jeg tror folk syns pressen gikk litt over streken, og jeg tror det har ført til at folk har endret litt syn på den saken. Han fikk sympati, og det syns jeg han fortjente, sier Asphjell.

Ville vunnet

Asphjell er ikke alene om å mene at Giske har en stor framtid i fylkespartiet.

Aftenposten har snakket med flere av den tidligere Ap-nestlederens «sersjanter» i lokallaget i Trondheim, som ifølge avisen talte antall sympatisører og nøye vurderte stemningen på årsmøtet. De kom fram til at den tidligere Ap-nestlederen ville hatt klart flertall i salen dersom det hadde blitt kampvotering.

Nestleder i Trondheim Ap, Edvin Helland, bekrefter overfor Dagbladet at et benkeforslag på Giske ble drøftet i løpet av lørdagen.

– Det ville blitt en kampvotering, og jeg ser ikke bort fra at vi kunne ha vunnet. Men i samråd med Trond vil nå se framover. Vi trenger å bygge Trøndelag Ap, bygge politikk og vinne valg. En strid ville ikke tjent verken Trond Giske, Trondheim Ap eller Trøndelag Ap, sier han.

– Aldri noe ønske

Hele valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon, uten en eneste kampvotering. Nåværende fylkesleder Per Olav Hopsø ble gjenvalgt sammen med nestleder May Britt Lagesen, og de to skal også representere Aps største fylkeslag i landsstyret.

Giskes tiltenkte tillitsverv blir fylt av Eva Kristin Hansen. Til den tomme plassen i Aps sentralstyre etter at Giske trakk seg i vinter, er det fra tidligere kjent at fylkesordfører Tore O. Sandvik er Trøndelag Aps kandidat.

Giske vil fortsatt møte i styret ettersom han er stortingsrepresentant. Etter at det ble klart at han ikke benkes inn til noen av toppvervene, ga han følgende kommentar til Adressa:

– Det har ikke vært noen planer om benkeforslag, og jeg har heller ikke ønsket det. Jeg skal gjøre en jobb i fylkespartiet uansett.

