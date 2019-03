Politiet har kontroll på mistenkt etter knivstikking i Bodø

NTB Innenriks

Det var like etter klokken halv fire at politiet fikk melding om hendelsen, der to mindreårige gutter var involvert.

Den mistenkte personen forlot kjøpesenteret før politiet ankom stedet, og politiet startet søk etter vedkommende.

Klokken 18 opplyser politiet at de har fått kontroll på mistenkte.

Det er ikke klart om det er noen relasjon mellom de to guttene.

– Det er foreløpig ukjent om det er noen relasjon mellom fornærmede og mistenkte, men det kan være grunn til å tro at de var kjent med hverandre, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer til NTB.

Den mistenkte gutten vil bli avhørt og barnevernet vil bli underrettet, opplyser politiet.

