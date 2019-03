Oslo-mann tiltalt for pengefalsk

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen fremstilte mannen i 2016 minst 361 500-kronersedler og 20 200-kronersedler, «for å benytte sedlene som ekte betalingsmiddel.»

Forfalskning av penger har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Mannen er i tillegg tiltalt for bruk og besittelse av mindre mengder cannabis og amfetamin og kjøring i påvirket tilstand uten førerkort. Han må også svare for ulovlig besittelse av flere skytevåpen og for å ha båret en machete på offentlig sted.

Oslo tingrett har satt av tre dager til rettssaken.

