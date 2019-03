Giske: – Gjort er gjort

NTB Innenriks

I etterkant av Giskes retrett har kvinnene som var involvert i danse-selfien oppklart at det var de som tok initiativ til den, og at de opplevde hendelsen som uproblematisk. I tillegg har VG kommet med en beklagelse om sin første framstilling av saken.

Det har også kommet en meningsmåling som viser at Giske fortsatt står sterkt både blant trøndere generelt og spesielt Ap-velgere i Trøndelag. I tillegg har det strømmet inn støttemeldinger fra flere profilerte Ap-politikere i fylket, senest Trondheim-ordfører Rita Ottervik.

Selv om bildet har endret seg drastisk, vil ikke Giske si at han angrer på at han trakk kandidaturet sitt.

– Gjort er gjort. Det kom en veldig feil framstilling i VG som de nå har beklaget. Jeg håper ikke det stopper en helt nødvendig debatt om den typen journalistikk, sier han til NTB.

– Men støtten i Trøndelag har rørt meg veldig. Det er det som betyr noe, at dem jeg jobber for føler at jeg kan gjøre en god jobb for dem. Det er derfor jeg engasjerte meg i politikken, fortsetter Giske.

– Hjemme

Det å være på fylkesårsmøtet i Trøndelag etter de turbulente ukene som har vært som å «komme hjem til sin andre familie», beskriver han.

– Det er mange jeg har kjent i mange tiår, og som kjenner meg godt. Dette er folk jeg har jobbet med, feiret valgseire med, grått over valgtap med, og vært hjemme hos flere ganger. Det er gode, varme, rause, fine folk, sier han.

Adressa har erfart at flere i fylkespartiet frykter at diskusjon om Giske skal overskygge politikken på årsmøtet. I løpet av de første timene var imidlertid navnet hans helt fraværende i diskusjonen i salen, og 52-åringen selv tviler på at det vil endre seg utover kvelden.

– Jeg forventer at landsmøtet kommer til å handle om politikk. Vi har kjempeviktige diskusjoner foran oss om verdiskaping og arbeidsplasser, trygge oppvekstvilkår, god skole, og hvordan vi skal sikre et likeverdig samfunn der alle har like god sjanse til å lykkes, sier han.

– Ingen tro på benkeforslag

Flere har spekulert i at det kan komme et benkeforslag på Giske til en styreplass i Trøndelag Ap i lys av utviklingen som har skjedd siden valgkomiteen endret sin innstilling.

Trondheim Ap, fylkets største lokallag, vil overfor Trønder-Avisa ikke utelukke at det kommer et benkeforslag derfra.

– Jeg anser det ikke som særlig aktuelt. Det er lite sannsynlig, svarer leder i lokallaget Hanne Moe Bjørnbeth på direkte spørsmål fra avisen.

Giske selv vil ikke spekulere i hva han gjør dersom det kommer et benkeforslag.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at det kommer et sånt forslag uten at jeg har hørt om det, og det har jeg altså ikke gjort. Hva jeg gjør hvis det kommer, er det ingen vits å diskutere, for det er ingen aktuell problemstilling, sier han.

