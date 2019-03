Flere sier ja til aktiv dødshjelp

NTB Innenriks

Støtten til aktiv dødshjelp kommer fram i en fersk undersøkelse utført av Ipsos MMI for Dagbladet. På spørsmål om aktiv dødshjelp bør tillates i Norge, svarer et mindretall på 23 prosent nei.

25 prosent svarer: «ja, det må være opp til den enkelte». Videre oppgir 52 prosent at de er positiv til aktiv dødshjelp i spesielle tilfeller, som ved uhelbredelig sykdom.

77 prosent er for

Totalt er altså 77 prosent av respondentene positive til å innføre assistert død i Norge. Det er en økning fra tidligere undersøkelser, som har vist at rundt sju av ti nordmenn er positive til aktiv dødshjelp.

Nå ønsker flere i Venstre å gjenreise debatten i partiet om dødshjelp, to år etter det oppgjøret som endte med at Venstres landsmøte sa nei til å utrede aktiv dødshjelp, skriver Vårt Land.

Omkamp i Venstre

– Det er en liberal rettighet å få bestemme selv når man vil avslutte livet, heter det i begrunnelsen for fremstøtet fra Skedsmo-varaordfører Boye Bjerkholt og to delegatkolleger i Viken Venstre.

For to år siden satte Trine Skei Grande ned foten og sa hun hadde en prinsipiell holdning om at en stat ikke skal «drepe sine borgere». Likevel tror Bjerkholt tiden er inne for en omkamp i partiet.

– Det er viktig å holde debatten levende. Derfor bør vi bruke tid under landsmøtet til å drøfte slike etiske problemstillinger. Spørsmålet om aktiv dødshjelp er et liberalt dilemma, erkjenner Bjerkholt.

– Tiden er overmoden

Fremskrittspartiet åpner i sitt partiprogram for aktiv dødsfall i noen situasjoner.

– Å tvinge terminalt syke mennesker til å ligge i en sykeseng og pines til kroppen gir opp av seg selv, er ikke mer humant enn å tillate aktiv dødshjelp. For Frp handler det om å gi uhelbredelig syke mennesker muligheten til smertefri og verdig avslutning på livet, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Hun sier hun ikke er overrasket over at flertallet i befolkningen er enig i det.

–Tiden er overmoden for å diskutere mulige rammer rundt det på en seriøs måte, sier stortingsrepresentanten.

(©NTB)