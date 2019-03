Tre omkom i trafikken i februar

NTB Innenriks

Det er tall samlet inn av Trygg Trafikk som viser omfanget av ulykker på veiene.

Så langt i år er ti personer omkommet i trafikken, ned fra 14 til samme tid i fjor.

De tre som omkom i februar var alle menn. To av dem var bilførere, og én var bilpassasjer. Så langt i år er det åtte menn og to kvinner som har omkommet i trafikken.

– Vi ser en liten nedgang i antall omkomne for 2019 så langt, og for februar spesielt. Så per i dag kan vi si at ulykkesutviklingen går i riktig retning. Men det går fortsatt for sakte, og vi er dessverre langt unna nullvisjonen om ingen hardt skadde og drepte i trafikken, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Selv om menn kjører mer enn kvinner forklarer ikke det alene de store kjønnsforskjellene i statistikken. Det er bekymringsfullt at det er langt flere menn enn kvinner som mister livet i trafikken, og her har vi en stor og viktig jobb foran oss, fortsetter han.

Fire av de ti omkomne i år mistet livet i trafikkulykker i Møre og Romsdal, to mistet livet i Nordland og én omkom i ulykker i hver av de fire fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag.

