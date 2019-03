Mann dømt til ti års fengsel for voldtekt og familievold

NTB Innenriks

Kristiansand tingrett mener det er bevist at både kona og parets fem barn levde under et voldsregime i årevis, melder Fædrelandsvennen.

Familien lever i dag på hemmelig adresse og med ny identitet et sted i Norge.

I dommen slår retten fast at mishandlingen har «fratatt fem barn deres barndom slik den skulle ha fortonet seg». Retten viser blant annet til at et av mannens barn har forklart at «vold ble som å spise middag hos oss».

Barna forklarte i retten at de har vært redde for faren så lenge de kan huske. De var flere ganger vitner til mishandlingen moren ble utsatt for og ble også selv utsatt for vold og trusler.

– I tillegg til familievolden domfelles mannen for et betydelig antall voldtekter av sin kone over en 14-årsperiode, heter det i dommen.

Mannen i 50-årene ble pågrepet da politiet rykket ut på en melding om husbråk i fjor sommer. I februar sto han tiltalt i Kristiansand tingrett.

Han nektet straffskyld, men ble ikke trodd. Tiltalte kom til Norge som flyktning for 20 år siden, og i dommen legges det til grunn at mannens krigsopplevelser har påvirket hans mentale helse, men retten mener det ikke kan vektlegges i en så alvorlig sak.

Mannen ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale 350.000 kroner i erstatning til kona og 120.000 kroner i erstatning til hvert av barna, til sammen 950.000 kroner. Dommen er ikke rettskraftig og ankefristen er 14 dager.

