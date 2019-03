Bortføringssaken på Lørenskog: Politiet har funnet tegn til planlegging

NTB Innenriks

Ifølge NRK har politiet avdekket flere forberedelsesspor og planleggingsskritt i den antatte bortføringssaken.

Det bekrefter også politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske overfor VG, men han vil ikke gå i detalj eller svare på om politiet sitter på andre spor enn det som er kjent gjennom mediene.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog 31. oktober i fjor. Politiets hovedteori er at den 68 år gamle kvinnen ble bortført fra sitt hjem denne dagen.

Politiinspektør Brøske opplyste på en pressekonferanse onsdag at det ikke har vært noen ny kontakt med gjerningspersonene. Politiet har heller ikke fått noen nye bevis for om Hagen er i live.

To menn som ble fanget opp av overvåkingskameraer utenfor ektemannen Tom Hagens arbeidsplass på Lørenskog samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er fortsatt ikke identifisert.

Brøske opplyser til VG at politiet ikke har funnet noen spor av disse mennene noen andre dager.

– Vi har ikke funnet spor før eller etter, sier Brøske og bekrefter at det gjør at de to er interessante for politiet.

