Anken i Farida-saken skal opp i lagmannsretten i mai 2020

– Anken er berammet til onsdag 6. mai 2020, opplyser Borgarting lagmannsrett i et brev til advokat Arild Humlen, som representerer den afghanske familien. Retten har satt av to og en halv dag til behandlingen av anken.

– Familien og Støttegruppa er veldig skuffet over at pågangen til Borgarting lagmannsrett er så stor, og rettsvesenets ressurser så begrensede. Farida og familien påføres igjen en uforholdsmessig lang ventetid, som staten bruker mot dem når vi endelig kommer i retten, sier Merethe Engen Enerstvedt i Støttegruppa for Farida i en epost til NTB.

10. desember i fjor frikjente Oslo tingrett Utlendingsnemnda (UNE) og avgjorde dermed at den afghanske jenta Farida (13) og familien som bodde på Dokka, ikke får komme tilbake til Norge. 21. desember besluttet familien at de ville anke.

Til Norge i 2011

Det var Støttegruppa for Farida som stevnet Utlendingsnemnda (UNE) i juni i fjor etter UNEs vedtak fra mai samme år om at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson.» Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at moren var enslig kvinne uten nettverk i Afghanistan, og den kunne trekkes tilbake dersom mannen hennes kom til rette.

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013.

Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

Gjennom hele rettsapparatet

Etter å ha vært gjennom alle nivåer i rettsapparatet, konkluderte Høyesterett i mars i fjor med at UNEs avgjørelse om å tilbakekalle familiens flyktningstatus, var ugyldig.

Høyesterett tok ikke stilling til om hvorvidt familien hadde rett til eller burde få komme tilbake til Norge, kjennelsen dreide seg kun om hva UNE burde ha vurdert.

Saken fikk dermed til ny behandling i UNE i mai. De konkluderte på nytt med at mor, far og datter ikke får komme tilbake til Norge.

Begrunnelsen var at det er blitt tryggere å reise mellom Afghanistans hovedstad Kabul og distriktet Jaghuri i provinsen Ghazni, der familien er fra. Det var en klage på dette vedtaket som ble behandlet i Oslo tingrett i fjor, og som familien tapte.

