To til legevakt etter røykutvikling på politihuset i Oslo

– Det har vært brann og røykutvikling fra en eltavle i et teknisk rom. Dette har ført til noe røyk i ventilasjonsanlegget. Brannen er slukket av brannvesenet, opplyser Oslo politidistrikt i 9-tiden torsdag morgen.

Politiet opplyste om brannen i 8.30-tiden torsdag morgen, og hele bygningen ble evakuert. Tre eksterne arbeidere ble eksponert for røyk og undersøkt av helsepersonell.

– Av de tre eksterne arbeiderne som ble eksponert for røyk, så er to kjørt til legevakta for en sjekk, mens én er dimittert av ambulansen på stedet, opplyser politiet.

Litt etter klokken 9 kunne alle de evakuerte gå inn igjen i bygningen.

