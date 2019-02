NTB Innenriks

I rushtiden torsdag er det mange reisende som er rammet av problemene i Oslo sentrum.

– En arbeidsvogn som utfører jobber ute i sporet, lar seg ikke flytte. Vi må sende mannskaper dit og taue den bort. Det er ille at folk kommer for sent på jobb på grunn av denne feilen, sier pressevakt Jan Rustad i Sporveien til NTB.

