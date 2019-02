NTB Innenriks

I rushtiden torsdag morgen var det mange reisende som ble rammet av problemene i Oslo sentrum. Forsinkelsene vil fortsette, selv om banen er åpnet igjen, opplyser Sporveien.

En arbeidsvogn sporet av grytidlig torsdag morgen og lot seg ikke flytte. Mannskaper fikk tauet den bort.

– Det er ille at folk kommer for sent på jobb på grunn av denne feilen, sa pressevakt Jan Rustad i Sporveien til NTB.

