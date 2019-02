Politiet foretar ytterligere etterforskning av Jemtland-drapet

NTB Innenriks

– Det stemmer at vi har bedt om ytterligere etterforskning. Det gjelder forskjellige bevistemaer som var gjenstand for diskusjon i tingretten, og som vi ønsker å få belyst nærmere, sier drapstiltalte Svein Rishovd Jemtlands forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NRK.

Hun ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hva de ønsker at politiet skal se nærmere på, men understreker at det dreier seg om ting forsvarerteamet mener har stor betydning for saken.

– Forsvarerne har begjært ytterligere undersøkelser, og det jobber politiet med, bekrefter statsadvokat Iris Storås, men uten å kunne si noe om hva som nå undersøkes videre.

Selv om det er flere ting man ennå ikke har fått svar på, har ikke påtalemyndigheten bedt politiet etterforske saken ytterligere. Storås sier til NRK at det ikke er noe som forandrer saken, og at det ikke er sikkert man noen gang vil få svar på alt.

Svein Rishovd Jemtland ble i Hedmarken tingrett før jul dømt til 18 års fengsel for drapet på sin drøyt ti år yngre kone, en av de strengeste straffene som er idømt for forsettlig drap.

Ankesaken kommer opp for Eidsivating lagmannsrett 17. juni og skal pågå i to fulle uker. Anken gjelder både skyldspørsmålet, straffekravet og de sivile kravene, sa Andenæs til NTB etter at dommen var forkynt.

Fristen for å levere bevisoppgaver til lagmannsretten er satt til 1. mars. Nye bevis som skulle dukke opp etter dette, kan imidlertid ettersendes.

