Latin-Amerika-ekspert: Norge spiller framtredende rolle i Venezuela

– Jeg tror Norge har kontakter helt til topps. Det betyr at Norge snakker både med Maduros regjering og representanter for opposisjonen, sier Marsteintredet til Dagens Næringsliv. Marsteintredet er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Opposisjonsleder Juan Guaido er anerkjent som landets rettmessige president av over 50 land, inkludert USA. Norge er imidlertid ikke blant landene som har vendt den sittende presidenten Nicolás Maduro ryggen.

– Balansegang

Marsteintredet mener årsaken er norske myndigheters dialog med begge parter. Derfor har man fra norsk side heller ikke villet anerkjenne Guaido som landets rettmessige president.

– Norge har vært veldig forsiktig i alle uttalelser om Venezuela, for å holde dialoglinjene både til Maduro og opposisjonen åpne. Det er en nøye kalibrert balansegang, der norske myndigheter ikke vil bli oppfattet som å ha tatt stilling for den ene eller andre parten, sier han.

Marsteintredet påpeker imidlertid at Norges holdning er blitt endret etter at krisen brøt ut for fullt på nyåret, og viser til sterkere kritikk mot Maduro. Mandag denne uka fordømte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Maduros bruk av makt for å forhindre at nødhjelp fraktes inn i landet.

– Dialog med partene

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsprosesser, men bekrefter at man har dialog med aktørene i det kriserammede landet.

– Norge har oppfordret partene til å finne en fredelig løsning og har dialog med aktørene i landet, sier seniorrådgiver og pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i UD til NTB.

Ryktene om norsk mekling fikk vind i seilene da Venezuelas utenriksminister Yvan Gil var i Oslo i midten av februar, noe han bekreftet på sosiale medier. Ifølge Dagens Næringsliv møtte han blant andre den norske diplomaten Dag Nylander, som ledet fredsforhandlingene i Venezuelas naboland Colombia, som førte til en fredsavtale.

– Vi utvekslet synspunkter på situasjonen i Venezuela, men innenfor rammene av Norges offisielle standpunkt, sa Gil til Aftenposten. Ifølge avisen var besøket i Norge del av en rundreise i flere europeiske land for å tale Maduros sak.

Taust fra norske myndigheter

Men det var helt tyst fra norske myndigheter om Gils Oslo-visitt, og UD vil heller ikke nå kommentere om Gil og Nylander møttes i forbindelse med forsoningsprosessen.

Fra norsk side har man fastslått at presidentvalget i 2018 ikke var i tråd med internasjonale standarder, og at Norge derfor støtter befolkningens legitime krav om demokratiske rettigheter og frie valg.

Søreide bekreftet mandag at Norge støtter den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen med Juan Guaido som nasjonalforsamlingens legitime president, og hans arbeid for nyvalg.

