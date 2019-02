Kvinne lettere skadd i kollisjon med lastebil ved Sundvollen

NTB Innenriks

Nødetatene rykket ut etter å ha fått melding om kollisjonen klokken 14.17. Litt under 40 minutter senere meldte politiet at kvinnen var ute av personbilen hun kjørte, og at hun ble brakt til akuttmottak på sykehus.

Kvinnen, som er i 20-årene, var bevisst da nødetatene kom til ulykkesstedet. Hun satt ikke fastklemt, men fikk ikke opp døren på bilen etter sammenstøtet med lastebilen, får NTB opplyst fra Sørøst politidistrikt.

Kvinnen kjørte ut på E16 fra en sidevei og ble truffet i siden av en lastebil. Hun har ifølge politiet brutt vikeplikten og er inntil videre fratatt sertifikatet.

Europaveien ble midlertidig stengt, men ble åpnet igjen i 15-tiden. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

(©NTB)