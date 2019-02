Dårlig sikt i området under helikopterulykken i Røldal

NTB Innenriks

– Det var veldig dårlig sikt i området da ulykken skjedde, sier avdelingsdirektør i SHT, Kåre Halvorsen til NRK.

Havarikommisjonen etterforsker ulykken og opplyser at det er for tidlig å si hva som var årsaken til ulykken, men at været ga dårlige forhold.

Ekteparet Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) omkom i ulykken 18. februar. Helikopteret de satt i styrtet i en fjellvegg under en privat tur fra Røldal skisenter i retning hjembyen søndag ettermiddag.

De var begge fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland.

SHT har hentet inn bilder fra webkameraer i området og skal nå gjøre detaljerte undersøkelser av vraket for å finne ut hva som har skjedd. Helikoptervraket er transportert fra ulykkesstedet til havarikommisjonens hangar på Kjeller ved Lillestrøm.

En pilot fra Fonnafly skulle egentlig fly i fjellområdet i Røldal rundt samme tidspunkt som ulykken skjedde, men avbrøt turen fordi været var for dårlig.

– Det var en kombinasjon av nedbør og skyer som gjorde at han bestemte seg for å snu og fly tilbake, sier flysjef Stian Solberg i Fonnafly.

Flysjefen sier han uttaler seg på generelt grunnlag, og at piloten var i området noe tidligere enn ekteparet som omkom i helikopterstyrten.

Også Vest politidistrikt og Hardanger lensmannsdistrikt etterforsker ulykken.

