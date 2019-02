Boligselger anker milliondom i skjeggkre-sak

NTB Innenriks

Sommeren 2017 kjøpte et ektepar et rekkehus vest i Oslo. Noen måneder senere, etter at de hadde flyttet inn, fant de skjeggkre i kaffekoppen. Senere blir det påvist rundt 7.000 skadedyr i boligen, skriver ABC Nyheter.

Saken blir brakt inn for retten, der ekteparet krever at kjøpekontrakten heves, eventuelt at de får prisavslag på boligen. 30. januar i år slo Oslo tingrett fast at kontrakten blir stående, men at selgeren må gi ekteparet prisavslag og erstatning på til sammen 1,77 millioner kroner. I tillegg blir selgeren dømt til å betale sakskostnader på 150.000 kroner.

– Anken vil bli sendt i dag, sier advokat Nils Henrik V. Jørgensen i Bull & Co til ABC Nyheter. Han representerer selgeren og Protector forsikring.

Advokat Tine Beate Eriksen, som representerer kjøperne, sier det kan være aktuelt for kjøperen å igjen fremme krav om heving av kontrakten når saken kommer opp for lagmannsretten.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det fram at selgerne har krysset av i nei-boksen på spørsmålet om det er, eller har vært, sopp, råteskader eller skadedyr i boligen. De har også opplyst til takstmannen at de ikke var kjent med skjulte feil eller mangler i boligen.

Selgerne mener de ikke har brutt sin opplysningsplikt i salgsoppgaven siden de ikke var klar over at det var skjeggkre i boligen. De var heller ikke klar over at det var påvist skjeggkre hos naboene.

