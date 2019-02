Wara åpner for å koble bistand og returavtaler

NTB Innenriks

Ifølge Vårt Land skriver Wara i et brev til Stortinget at regjeringen vil arbeide videre med hvordan regjeringsplattformen skal forstås og følges opp for å oppnå flere returer og returavtaler. Han utelukker ikke at bistand kan kobles inn i det arbeidet.

– Norsk bistand kan bli omtalt i dialogen der slik bistand gis, skriver han.

Etter nyttår har det vært strid mellom regjeringspartiene KrF og Frp om regjeringsplattformen åpner for å bruke bistand som pressmiddel for å få land til å ta imot avviste asylsøkere og andre borgere som ikke har lovlig opphold i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) konkluderte med at plattformen ikke åpner for et slikt pressmiddel.

Ved utgangen av 2018 satt det 1.078 personer på asylmottak med utreiseplikt etter endelig avslag. Etiopia, Eritrea, Iran og Irak skiller seg ut som opprinnelseslandene til mange av dem. Norge har returavtaler med Etiopia og Irak, men ikke Eritrea og Iran.

