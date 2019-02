Tråleren Northguider som grunnstøtte utenfor Svalbard fjernes i august

NTB Innenriks

Kystverket har tatt avgjørelsen i samråd med Sysselmannen på Svalbard.

Tråleren havarerte i et naturreservat. Store mengder sjøfugl vender tilbake til området på våren for å hekke, ifølge en rapport laget av Norsk Polarinstitutt på oppdrag fra Sysselmannen. I tillegg kaster seler ungene sine på isen i havariområdet.

Daglig leder Arne Birkeland i Opilio, rederiet som eier båten, sier at dette er en av grunnene til at tråleren ikke kan fjernes fra området før i august.

– Vi må vente til både issesongen og hekkeperioden er over, sier Birkeland til Sysla.

Omfattende bergingsaksjon

Bergingsaksjonen vil etter planen ta minst fire til fem uker, og er omfattende.

Kystverket mener en berging på vinterstid kan sette liv og helse i unødig fare på grunn av blant annet kulde og krevende isforhold.

– Forholdene på Svalbard vil være langt mer gunstige for en bergingsoperasjon i sommerhalvåret, med mer stabilt vær, bedre lysforhold og betydelig mindre is i området, sier Rune Bergstrøm, seniorrådgiver ved beredskapsavdelingen til Kystverket.

Tiltak for å hindre forurensing

I januar ble blant annet drivstoff, oljeprodukter og elektronikk fjernet fra tråleren, og risikoen for forurensing er dermed redusert. Denne uken skal det gjennomføres tiltak for å begrense risikoen for forurensing ytterligere.

Blant annet skal det festes posisjoneringsutstyr på havaristen for å kunne følge med på eventuelle bevegelser, og det skal fjernes ytterligere avfall.

Tråleren gikk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Mannskapet på 14 ble evakuert. Ingen ble skadd i hendelsen.

(©NTB)