Storbrann nær kjøpesenter i Sverige

Brannen brøt ut like etter klokken 9 onsdag. Ifølge Aftonbladet skal den ha startet i en truck og senere spredd seg til industribygningen, der det blant annet ligger et verksted og et lekeland.

Bilder fra stedet viser at taket på industribygningen er i full fyr, og tykk svart røyk stiger opp fra brannstedet. Røyken beveger seg i retning Knalleland, områdets største kjøpesenter.

– Vinden har snudd og det blåser tykk svart røyk mot Knalleland. Det faller aske fra røykskyen, sier politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg til avisen.

Ifølge redningstjenesten er det gassflasker i bygningen der brannen herjer, og hele lokalet er evakuert. Lekelandet i bygningen var stengt onsdag formiddag, og trolig var ingen til stede, men brannvesenet har besluttet å sende inn røykdykkere for sikkerhets skyld.

Nødetatene har i tillegg sperret av en park og flere gater i området, samt iverksatt en omfattende redningsoperasjon. De har også oppfordret folk til å holde seg innendørs og stenge dører, vinduer og ventilasjon.

