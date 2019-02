Solberg: Vanskelig å se for seg en renominasjon av Tonning Riise

NTB Innenriks

– Det er vanskelig å se for seg. Det er et spørsmål som vi i Høyres ledelse også vil være tydelig på overfor nominasjonskomiteen når den tid kommer. Det var en alvorlig sak. Og det er en alvorlig sak, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Høyre mottok elleve varsler om Tonning Riise, og konkluderte i fjor med at han gjentatte ganger hadde brutt partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.

Høyre sentralt besluttet blant annet at han ikke får delta på arrangementer i regi av Unge Høyre og ikke får delta på partiets landsmøte.

Solberg understreker at Innlandet Høyre har ansvar for sine vedtak mot Tonning Riise.

– Sentralt har vi gjort vedtak som begrenser hans aktivitet veldig, sier hun.

Ifølge Klassekampen har lokale Høyre-ledere i Hedmark åpner for å renominere Riise til Stortinget i 2021. I en ringerunde utført av avisen sier seks lokale partiledere at de er åpne for å diskutere renominasjon, fire sier nei og seks vil ikke uttale seg.

– Høyre sentralt fattet i fjor vedtak om restriksjoner som gjelder ut denne stortingsperioden. Deltakelse på nasjonale arrangement kan vurderes ved utgangen av året, men det er ingenting som tyder på at det vil skjer, sier Solberg.

