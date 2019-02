Politiet om bombetrussel mot Norwegian-fly i Alta: – Har ingen mistenkte

NTB Innenriks

Det dreier seg om Norwegians flight DY320 fra Oslo til Alta som skulle lande i Alta klokken 11.30. En person hevdet han var om bord i flyet og hadde med seg en bombe. Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 11.

Operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt, opplyser til NTB at trusselen ble levert på et digitalt medium. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere hvilket medium.

– Vi har plassert flyet på et sikkert sted i forhold til terminalbygget. Flyet er tømt for personer, både mannskap og passasjerer som sjekkes fortløpende. Trusselen ble levert på et digitalt medium og vi jobber dette digitale sporet, men vi har foreløpig ingen mistenkte, sier Jacobsen.

Nasjonal bistandsenhet er nå på vei til Alta for å bistå politiet. Ifølge politiet vil ikke flyet bli frigjort før bombegruppen har klarert flyet for eventuelle sprengningselementer. Det betyr at all flytrafikk til og fra flyplassen stanses inntil videre.

Én pågrepet

Politiet bekrefter at én passasjer ble pågrepet under evakueringen av flyet.

– Personen etterfulgte ikke anmodningene til politiet og ble derfor pågrepet, sierJacobsen som imidlertid avviser at personen har tilknytning til trusselen.

Ifølge operasjonslederen er vedkommende kun pågrepet for å ha vært lite samarbeidsvillig i evakueringssituasjonen.

Passasjerene ble under evakueringen bedt om å ikke ta med seg håndbagasjen. Flyet er parkert i en sikker sone på flyplassen et stykke unna terminalen og all bagasje forblir om bord i flyet til det er klargjort av bombegruppen.

– Alvorlig

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er en alvorlig hendelse som får store økonomiske konsekvenser og som krever store ressurser. Det er en kostbar sak å håndtere for alle parter og det er klart at det er en utrivelig opplevelse for alle passasjerer om bord, sier Jacobsen til NTB.

Han ønsker også å minne om at det er droneforbud i nærheten av flyplassen.

– Det skal være unødvendig å nevne at dersom noen er nysgjerrig med drone i nærheten av flyplassen så vil dette bli slått hardt ned på, sier han.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian bekrefter at de har mottatt en trussel.

– Sikkerheten har alltid høyeste prioritet, sier han, og legger til at politiet har overtatt ansvaret for aksjonen.

