Mann pågrepet for å ha drept sin mor på Ellingsrud – blir ikke avhørt før torsdag

NTB Innenriks

Politiet har siktet sønnen etter de klokken 4.40 onsdag morgen ble varslet av AMK-sentralen som var blitt oppringt med opplysninger om at en eldre kvinne var alvorlig skadd i en leilighet på Ellingsrud i Oslo.

– Politiet rykket ut til åstedet og kom fram litt før helsepersonellet. Det var klart at de sto overfor en hardt skadd kvinne. Men ut ifra omstendigheten og hva politiet sto overfor på stedet, ble sønnen siktet for drap på moren, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til NTB.

Sønnen ringte AMK

Mannen er 34 år, og den drepte moren er 62 år, skriver Aftenposten. Det var sønnen som selv ringte til AMK og meldte om moren som var skadd. En time etter at nødetatene kom til leiligheten ble kvinnen erklært død.

Den siktede satt onsdag ettermiddag på politihuset på Grønland i Oslo. Han har fått oppnevnt advokat Solveig Høgtun som forsvarer.

– Det er en dypt tragisk sak, det er det jeg kan si. Jeg har ikke vært i direkte kontakt med siktede og ønsker derfor ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til hendelsen. Det var meningen at det skulle gjennomføres et avhør i dag, men dette er utsatt til torsdag. Dette er noe man ble enige om og handlet ikke om at det ikke lot seg gjennomføre, sier hun til NTB.

Den drapssiktede, som er helt ukjent for politiet, vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Den drepte vil bli obdusert. Både siktede og avdøde er norske statsborgere.

God oversikt

Politiet har allerede gjort unna en god del etterforskning, og seksjonslederen kunne fortelle at de mener de har god oversikt til å være så tidlig i arbeidet. Det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, rundspørring og avhør. Det ikke aktuelt å sikte flere personer i forbindelse med drapet.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt har det påtalemessige ansvaret.

Politiets egen pårørendekontakt var onsdag i dialog med familien som var sterkt preget av det som hadde skjedd. De ba politiet formidle en beskjed om at de ikke ønsket noen kontakt med mediene i forbindelse med drapet, opplyser Anne Solem.