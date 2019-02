Katastrofetall for KrF: Mister sju av åtte stortingsplasser på ny måling

NTB Innenriks

Vårt Lands februarmåling utført av Norstat er en katastrofe for Venstre og KrF som sitter i regjering med Høyre og Frp.

KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng fra januar og ender på en oppslutning på 3,2 prosent. Om dette blir valgresultatet i 2021 ville partiet mistet sju av sine åtte plasser på Stortinget.

– Dette er ikke en måling vi er fornøyd med. Fremover må vi jobbe for å bevise for både de usikre velgerne som har satt seg på gjerdet, og potensielle velgere at det betyr noe at KrF er i regjering, sier fungerende partileder Olaug Bollestad.

Venstre faller ut – Senterpartiet flyr høyt

Venstre faller 0,9 prosentpoeng og ville falt ut av Stortinget med en oppslutning på 1,8 prosent.

Høyre går tilbake med 0,1 prosentpoeng og ender på 22,3 prosent. Frp faller 1,1 prosentpoeng til 12,5 prosent.

Det er ene og alene Senterpartiet framgang som gir de rødgrønne et solid flertall. Partiet går fram med hele 4,8 prosentpoeng til 16 prosent siden januar og ville fått 30 stortingsplasser.

Ikke avhengig av Rødt og MDG

Dersom målingen var resultat ved et stortingsvalg ville SV, Senterpartiet og Ap fått til sammen 92 mandater og ikke vært avhengig av Rødt eller MDG for å danne regjering.

Rødt øker med 1,8 prosentpoeng og ligger på 6,2 prosent. Det ville gitt dem 11 mandater på Stortinget.

Ap faller 2,2 prosentpoeng til 26,9. SV går også noe tilbake med 0,7 prosentpoeng og ender opp på 6,6 prosent. MDG faller 0,7 prosentpoeng til 3 prosent.

Målingen er tatt opp i perioden 19. til 25. februar.

