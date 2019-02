Fellesforbundet sier ja til sammenslåing med Transportarbeiderforbundet

NTB Innenriks

Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juni, dersom også Transportarbeiderforbundet godkjenner, skriver Frifagbevegelse.

– Vi har fattet et viktig vedtak. Sammen blir vi en enda sterkere kraft, og en tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet. Vi blir også sterkere innad i LO-familien, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Forbundsstyret stemte også over sammenslåingen i fjor. Da fikk ikke innstillingen støtte.

Lederne i de to forbundene har sammen turnert landet rundt på informasjonsmøter for medlemmer den siste tiden. Arbeidet har så langt gitt frukter i ett av forbundene. Transportforbundets 20.000 medlemmer skal avgjøre om de godkjenner sammenslåing først under et ekstraordinærtlandsmøte 8. mai.

(©NTB)