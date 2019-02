NTB Innenriks

Avtalen som er forhandlet fram mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten, gjelder for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020.

– Dette er en svært god reindriftsavtale. Den legger opp til at vi skal fortsette å styrke og utvikle reindriftsnæringen som en markedsrettet, bærekraftig næring i årene fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Årets avtale styrker også velferdsordninger gjennom økte satser for tidligpensjon, heter det i en pressemelding fra Bollestads departement. Samtidig etableres det et pilotprosjekt for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i reindriften.

– Økningen av satsene i tidligpensjon vil bidra til raskere generasjonsoverganger. Dette er et viktig strukturtiltak. I tillegg er en satsing på helse, miljø og sikkerhet viktig for å redusere ulykker i næringen, sier hun.

