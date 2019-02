Wara kaller politimesteren inn til møte om knivvold i Oslo

NTB Innenriks

Møtet finner sted på politihuset i Oslo onsdag ettermiddag.

De siste ukene har flere alvorlige knivepisoder i Oslo fått mye oppmerksomhet. Ifølge en kartleging Aftenposten har gjort har Oslo-politiet rykket ut til over 40 knivepisoder så langt i år.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt sier at politiet ser at knivbruken har økt. Han er mest bekymret over at stadig yngre personer bruker kniv for å begå kriminalitet.

Kartleggingen viser at flertallet av hendelsene skjer innenfor Ring 3, de fleste av hendelsene skjer på kvelden eller om natten og det er flest tilfeller på Grønland og Tøyen, hvor elleve av hendelsene har skjedd.

Fire av episodene har vært knivstikking, og det har vært elleve tilfeller hvor det er fremsatt trusler med kniv. De andre hendelsene har vært slagsmål, ran, ransforsøk og bæring av kniv på offentlig sted.

Fra 2013 til 2018 har det vært en økning på 34,1 prosent i antall anmeldte saker som handler om trusler med kniv. Det har imidlertid vært en nedgang i antall anmeldelser for bæring av kniv i samme tidsperiode.

