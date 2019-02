Tre pågrepet etter flere BMW-innbrudd

NTB Innenriks

Natt til tirsdag ble det meldt om innbrudd i minst to BMW-er på Hvalstad i Asker. Felles for innbruddene er at tyvene har stjålet kostbart navigasjonutstyr, ratt og gir.

To menn er pågrepet og siktet for nattens tyverier og en kvinne er siktet for medvirkning. Alle de tre personene er litauiske statsbogere og betegnes som mobile vinningskriminelle, skriver Budstikka.

På en drøy uke har det vært fire slike BMW-innbrudd i Asker. På Østlandet har politiet registrert 15 innbrudd i 2019, flesteparten i Drammens-området.

– De pågrepne vil sjekkes opp mot de tidligere innbruddene. Alle innbruddene bærer preg av å ha hatt samme modus. Adressen de har hatt tilhold på vil også bli ransaket, sier politiførstebetjent Tonje Reiten ved avsnitt for spesiell innsats i Oslo politidistrikt.

Hun håper politiet har klart å stoppe grupperingen som er ute etter dyrt BMW-utstyr i denne omgang.

– Vi vil etterforske om de tre har vært alene om dette, eller om det finnes knytinger også til andre. Men erfaringsmessig har disse grupperingene ofte operert to og to, sier hun.

