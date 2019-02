Svakt ned på Oslo Børs

NTB Innenriks

Sjømatsektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 2 prosent. I motsatt retning var det IT-sektoren som markerte seg, med en vekst på 1,2 prosent.

Tirsdag svekket den norske kronen seg med 0,1 prosent mot euro. 1 euro koster nå 9,77 kroner. Mot amerikanske dollar svekket kronen seg med 0,05 prosent, noe som betyr at 1 dollar koster 8,6 kroner. Denne uken har kronen svekket seg 0,08 prosent mot euroen, men styrket seg 0,2 prosent mot dollaren.

Et fat nordsjøolje koster 65,31 dollar. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 55,77 dollar per fat tirsdag ettermiddag.

Så langt har Wall Street hatt en blandet start på dagen. Rundt klokken 17.30 norsk tid er den brede indeksen S&P 500 opp 0,1 prosent. Nasdaq stiger 0,9 prosent, mens Dow Jones står nesten på stedet hvil med et fall på 0,03 prosent.

I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,4 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris steg 0,1 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å falle 0,5 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Japan ned 0,4 prosent, mens Hongkong-børsen endte ned 0,6 prosent.

