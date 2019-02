Ice er klar med 5G-nett i flere byområder i Norge

NTB Innenriks

Ice opplyser at de allerede har rundt 1.000 5G-klare basestasjoner på plass.

– Ice bidrar med dette til at Norge går i front med en rask utvikling og utrulling av mobilnett som er klar for 5G, noe som også bidrar til å sikre den helt nødvendige konkurransen i markedet. Ice bygger nå et helt nytt mobilnett med Nokia som er forberedt for 5G, en av verdens ledende leverandører av mobilteknologi, sier konsernsjef Eivind Helgaker i Ice Group.

Han understreker at selskapet fortsetter å investere i og utvide deres nasjonale 4G-nettverk, samtidig som de forbereder seg for neste generasjon mobilteknologi.

5G-nettet er fortsatt ikke kommersielt tilgjengelig i Norge. Foreløpig er det Stor-Oslo, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim som er klargjort for 5G.

Mobilnettet er basert på Nokias radioteknologi AirScale.

– 5G kommer ikke snart – det er her allerede. Med utplasseringen av Nokias 5G-klare radio- og skybasert kjernenetteknologi, så gjør Ice et stort skritt mot 5G, og sammen er vi klar til å frigjøre den kraften 5G representerer, sier Pekka Sundström, kundeansvarlig for Norden & Baltikum i Nokia.

(©NTB)