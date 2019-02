Tviler på Giske-omkamp på landsmøtet

NTB Innenriks

Giske fikk bare noen få dager til å nyte at han for første gang var innstilt til et tillitsverv etter å ha gått av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering.

I tolvte time dukket det opp en bekymringsmelding om en video av Giske som danset med en ung kvinne sent på nattetid på et utested i Oslo, noe som førte til at valgkomiteen i Trøndelag erstattet Giske med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

I etterkant har den tidligere Ap-nestlederen hevdet seg utsatt for en maktkamp. Kvinnen på videoen har på sin side understrekt at det ikke skjedde noe galt, at det var hun og venninnen som tok initiativ til videoen, og at hun også føler seg utnyttet i et politisk spill.

Den siste utviklingen endrer imidlertid ikke holdningen i valgkomiteen i Trøndelag Ap, understreker komitéleder Asphjell.

– Det har vært høy temperatur og litt flere og lengre møter enn vi kunne forutsett, men søndag kom vi fram til en endelig og enstemmig innstilling. Nå har vi ikke flere møter, og resten er opp til fylkesårsmøtet, sier han til NTB.

I teorien kan Giske renomineres til vervene han var innstilt til gjennom et benkeforslag, men Asphjell ser ingen grunn til at det skal skje.

– Han har jo selv trukket sitt kandidatur, så jeg tviler på at det kommer nye forslag på det. Men man vet jo selvfølgelig aldri, sier han.

Er det noen historikk med å gå mot en enstemmig innstilling fra valgkomiteen?

– Nei.

(©NTB)