Tviler på Giske-omkamp på årsmøtet i Trøndelag

Giske fikk bare noen få dager til å nyte at han for første gang var innstilt til et tillitsverv etter å ha gått av som nestleder i Arbeiderpartiet i kjølvannet av varslersakene om seksuell trakassering.

I tolvte time dukket det opp en bekymringsmelding etter en video av Giske som danset med en ung kvinne sent på nattetid på et utested i Oslo. Valgkomiteen i Trøndelag erstattet raskt Giske med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

I etterkant har den tidligere Ap-nestlederen hevdet seg utsatt for en maktkamp. Kvinnen på videoen har på sin side understrekt at det ikke skjedde noe galt, at det var hun og venninnen som tok initiativ til videoen, og at hun også føler seg utnyttet i et politisk spill.

– Tviler

Den siste utviklingen endrer imidlertid ikke holdningen i valgkomiteen i Trøndelag Ap, understreker komitéleder Asphjell.

– Det har vært høy temperatur og litt flere og lengre møter enn vi kunne forutsett, men søndag kom vi fram til en endelig og enstemmig innstilling. Nå har vi ikke flere møter, og resten er opp til fylkesårsmøtet, sier han til NTB.

I teorien kan Giske renomineres til vervene han var innstilt til gjennom et benkeforslag, men Asphjell ser ingen grunn til at det skal skje.

– Han har jo selv trukket sitt kandidatur, så jeg tviler på at det kommer nye forslag på det. Men man vet jo selvfølgelig aldri, sier han.

Er det noen tradisjon med å gå mot en enstemmig innstilling fra valgkomiteen?

– Nei.

– Har en framtid

Til tross for at kampen om tillitsverv første omgang ser ut til å være tapt for Giske, er det fortsatt muligheter i framtiden.

Der partileder Jonas Gahr Støre sier han ikke ser for seg Giske i et verv i overskuelig framtid, sier Asphjell at ingen broer er brent for eksnestlederen i Ap.

– Det vil nok helt sikkert komme muligheter. Ingen dører som er lukket for alltid. Nå må han bygge opp den tilliten som er nødvendig, for å kunne bli valgt inn i verv lokalt, regionalt og nasjonalt, sier han.

Asphjell legger også til at Giske vil bli sentral for Trøndelag Ap i valgkampen forut for fylkes- og kommunevalget, i likhet med fylkespartiets øvrige stortingsrepresentanter.

– Ingen maktkamp med Oslo

Asphjell var selv med Giske på byen den kvelden den korte videoen som felte 52-åringen ble spilt inn. Etter eget utsagn skal han ha spurt Giske om det var lurt å stille opp på slike ting.

Under politisk kvarter på NRK mandag fikk Asphjell spørsmål om hvorvidt han var enig påstandene om at kvinnene ble brukt i et politisk spill mot Giske.

– Jeg skal ikke ha noen mening om det. Men jeg registrerer at kvinnene føler seg misbrukt, og det er kjedelig for dem, svarte Asphjell.

– Trond har på sin side selv sagt at han ikke skulle vært på utestedet og erkjent at disse bildene ga et uheldig signal ut, fortsatte han.

Han understreket også at Trøndelag Ap har tillit til Støre, og at det ikke foregår noe maktspill mellom fylkespartiene i Trøndelag og Oslo.

– Tvert imot, vi har utstrakt samarbeid, og vi lærer av hverandre i den politiske hverdagen. Det er viktig for oss, sa Asphjell.

