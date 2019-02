Mann kritisk skadd i ulykke på E16 i Nes på Romerike

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ved Kulmoen, og E16 ble sperret like sør for Vormsund etter ulykken som skjedde klokken 19.50.

Bilføreren ble sittende fastklemt etter ulykken, og ble fløyet i luftambulanse til Ullevål etter at han ble frigjort.

– Han skal ha kritiske skader, får vi opplyst, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at personbilen først kom borti en lastebil før den traff et vogntog. Det kan se ut til at personbilen har havnet over i motgående kjørefelt før sammenstøtet med bilene, ifølge politiet.

– Vi venter på ulykkesgruppen fra Statens vegvesen, så veien blir stengt en god stund fremover, sier operasjonslederen mandag ved 21.30-tiden.

