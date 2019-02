Elleve tilfeller av salmonellasmitte i seks fylker

NTB Innenriks

Pasientene er sju menn og fire kvinner i alderen fra to til 91 år og er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland, Vest-Agder og Trøndelag, opplyser Folkehelseinstituttet.

Torsdag forrige uke ble det meldt at ni personer i fem fylker var smittet av salmonella, men utbruddet vokser nå i omfang.

Instituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet, og det tas prøver av mat og matrester i håp om å finne smittekilden.

Det er ifølge Folkehelseinstituttet påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de elleve personene.

– Det er så langt bekreftet at fem av personene er smittet innenlands. Hovedhypotesen vi følger, er at smittekilden er innenlands og at det trolig er en matvare. Derfor kartlegger vi alt det disse personene har spist og gjort før de ble syke, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet til Nationen.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-/tarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, og som oftest er kjøttprodukter årsaken. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Diareen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet. De fleste personene er smittet i utlandet.

