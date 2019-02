Død person funnet etter brann på Notodden i helgen

NTB Innenriks

Etterforskere, krimteknikere og hunder har gjennomsøkt brannåstedet, og avdøde ble funnet ved 16-tiden mandag, opplyser politiet i Telemark.

Avdøde vil bli obdusert ved Rettsmedisinsk institutt. Kvinnens pårørende er informert om funnet.

En polsk mann i 50-årene er innlagt på sykehus med alvorlige brannskader etter brannen. Meldingen om brannen i leiligheten i flermannsboligen kom klokken 20.34 lørdag kveld.

Den brannskadde mannen fortalte mannskapene som kom til stedet, at det befant seg en kvinne i leiligheten. Han hadde selv vært inne for å lete etter henne. På bakgrunn av opplysningene antar politiet at en kvinne er savnet i brannruinene, men dette er ikke bekreftet.

– Det var en del språkproblemer siden mannen snakket dårlig engelsk. Han ligger nå i kunstig koma på Haukeland universitetssjukehus, og vi har derfor ikke fått avhørt ham, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

Verken mannen eller kvinnen er registrert på adressen, ifølge politiet. Ingen andre ble skadd i brannen.

– Vi har fått opplysninger om at brannen skal ha startet ved et uhell med en lyskilde. Vi skal avhøre den skadde mannen på Haukeland universitetssykehus i løpet av mandag, sier jourhavende jurist hos politiet, Vegard Lauvdahl, til NRK.

