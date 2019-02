Ankesak for profilert islamist dømt for trusler

NTB Innenriks

Mohyeldeen Mohammad ble i november i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år og til å betale 150.000 kroner i erstatning for å ha truet Venstre-politiker Abid Raja. Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Ankesaken for lagmannsretten gjelder både skyldspørsmålet og straffutmålingen. Det er satt av seks dager til saken, skriver lagmannsretten i berammingen av saken.

Høsten 2016 sendte Mohammad tre tekstmeldinger til stortingspresidenten hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

Tre dager senere ble det lagt ut en åtte minutter lang film på YouTube hvor Mohyeldeen Mohammad med IS-inspirert musikk i bakgrunnen gikk til angrep på Raja og kalte ham en frafallen muslim på grunn av hans ståsted i debatten om bruk av hijab og nikab offentlig i Norge.

I tingretten hevdet Mohammad at han aldri hadde truet Raja.

– Jeg har aldri truet ham. Det å si hva jeg mener om ham, finner jeg er innenfor ytringsfriheten. Å si ditt svin, dra til helvete er ikke hverdagskost, men vi sier det her i Norge, sa Mohammad, som har bodd i Norge siden han var tre år.

I februar ble straffen mot Mohyeldeen Mohammad utvidet til to år og sju måneder etter at han også ble domfelt for vold og bensintyveri. I denne saken var han også tiltalt for motarbeiding av rettsvesenet, men dette punktet ble han frikjent for.

