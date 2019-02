NTB Innenriks

Bane Nor meldte om feilen i 18.30-tiden, og da var det uvisst hvor lang tid det ville ta å rette feilen. Like før klokken 19 kom meldingen om at sporvekselen var reparert, og at togtrafikken gikk som normalt igjen.

Feilen rammet NSBs linjer L1, L12, L13, L14, R10 og R11, samt Flytoget.

