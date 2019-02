Kvinne ikke gjort rede for etter brann på Notodden

NTB Innenriks

Meldingen om brannen i flermannsboligen kom klokka 20.34 lørdag kveld, ifølge Sørøst politidistrikt.

Like før klokken 3 opplyser politidistriktet til NTB at kvinnen fortsatt ikke er gjort rede for.

– Brannvesenet er på stedet for å drive med etterslukking. Det vil ta tid før politiet kan undersøke brannruinene. Det er fortsatt varmt på stedet, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt.

Politiet har ikke noe sikker identifikasjon på kvinnen. Det de vet er at hun har tilknytning til huset. Pårørende er derfor ikke underrettet. Operasjonslederen sier politiet gjør undersøkelser slik at de kan fastslå hennes ID.

Det nærmeste huset er evakuert.

