Økning i influensatilfeller

Den ukentlige influensarapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det er en liten økning i antall influensalignende sykdommer. Antallet har steget de siste ukene etter en stagnasjon i begynnelsen av januar.

I løpet av forrige uke ble 2,4 prosent av dem som oppsøkte lege, diagnostisert med influensalignende sykdom. Til sammenligning var andelen på 2,2 prosent uken før.

299 personer ble innlagt forrige uke, og i alle unntatt to tilfeller dreide det seg om influensa A (H1N1). Dette er en etterkommer av viruset som utgjorde pandemien i 2009 og da ble kalt «svineinfluensa». Viruset har siden sirkulert jevnlig og regnes nå som et normalt sesonginfluensavirus.

Til tross for økningen, var det imidlertid en nedgang fra samme uke i fjor, da 3,8 prosent av dem som gikk til legen hadde symptomer på influensalignende sykdom.

Ifølge FHI forventes det at influensavirus vil fortsette å sirkulere i en god stund fremover og de oppfordrer personer i risikogruppene til å vaksinere seg. Over 1,6 millioner nordmenn befinner seg i risikogruppen for alvorlig influensa, blant dem kronisk syke, eldre og gravide.

