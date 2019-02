Mann til sykehus med hodeskader i Oslo – to pågrepet

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 8.30 lørdag morgen.

– En mann ble funnet bevisstløs med kutt i bakhodet, og han er trolig utsatt for vold. Vi søker etter fire mulige gjerningspersoner på bakgrunn av beskrivelser fra vitner på stedet. Det skal ha vært en slags konfrontasjon i forkant av dette, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB ved 9-tiden lørdag.

Politiet samlet inn videoopptak fra overvåkingskameraer i området og avhørte vitner på stedet. Like før klokken 11 opplyste politiet at to personer var pågrepet.

– Etter godt politiarbeid på stedet og ved innhenting av opplysninger fra vitner pågrep vi to personer like i nærheten. Begge passet til beskrivelsen og er kjørt til arresten for avhør, skriver politiet på Twitter.

