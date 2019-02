Ap-veteran fra Oppland vil ha Giske som partileder

NTB Innenriks

Stenseng var ordfører i Nord-Fron i Oppland fra 1984 til 2007 og er faren til partisekretær Kjersti Stenseng. Han støtter Giske, som mener seg utsatt for en maktkamp etter at han likevel ikke ble innstilt til nye tillitsverv i Trøndelag Ap.

– Det er ufattelig at ikke trønderne støtter Trond Giske i maktkampen der Oslo-partiet gjør alt de kan for å holde ham unna. De vet jo at han er den farligste konkurrenten til Raymond Johansen den dagen Ap trenger en ny leder, skriver Stenseng på Facebook, ifølge TV 2.

Han tilføyer at partiet trenger en ny leder «så snart som mulig». Overfor TV 2 gjør han det klart at han mener Giske bør bli leder en gang i framtiden, og han sier blant annet at Giske står «passe langt ut på venstresiden».

Partisekretæren sier hun er helt uenig med faren.

– Jeg stiller meg 100 prosent bak Jonas Gahr Støre som partileder, sier hun.

Giske sa til NRK fredag at det er åpenbart at han er blitt utsatt for en maktkamp. Han viser til at valgkomiteens leder Jorodd Asphjell mottok det som ble omtalt som en truende SMS om at en upassende video ville bli lekket til VG, dersom Giske ble innstilt.

