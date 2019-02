Valgkomiteen i Trøndelag holder nytt møte om Giske

NTB Innenriks

Innstillingen vurderes på nytt etter at partiledelsen fikk en bekymringsmelding om en video der Giske danser med en ung kvinne på et utested. Valgkomiteleder Jorodd Asphjell bekreftet fredag at han var sammen med Giske på barbesøket.

– Når man ser videoen i ettertid, ser den ikke bra ut, sier Asphjell til Dagens Næringsliv om videoen som har blitt spredt på internett.

Valgkomiteen holdt fredag morgen et telefonmøte om Giske for å diskutere hvorvidt innstillingen skal stå ved lag. Da befant Asphjell seg i Brussel. Det skulle holdes et nytt møte etter at han kom hjem fredag ettermiddag.

– Må lande på en konklusjon

På møtet tidligere i uka innstilte valgkomiteen på at Giske skulle få verv som styremedlem og medlem av det mektige arbeidsutvalget i Trøndelag Ap på fylkesårsmøtet 2. og 3. mars

– Valgkomiteen må håndtere situasjonen som har oppstått, og da må man undersøke og diskutere det som har skjedd. Til slutt må man lande på en konklusjon om hvorvidt man skal endre på lista aller la den stå som den gjør, sier fylkessekretær Pål Sture Nilsen til NTB

– Innstillingene er ikke endelige, de kan endres helt til de overleveres for behandling på årsmøtet, understreker han.

Han vil ikke si mer om innholdet i møtene, men sier det er godt humør og gode diskusjoner i valgkomiteen.

Valgkomiteen har ifølge Trønder-Avisa blitt enig om å snakke med Trond Giske for å høre hvordan han vurderer situasjonen. Avisas kilder opplyser at det er enighet i komiteen om at den tidligere nestlederen har gjort noe dumt.

Ville «ta støyten»

Det var nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse i Oslo som meldte fra til Ap-ledelsen om videoen. Den viser at Giske hang over ryggen på en kvinne i 20-årene og holdt hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danset på et utested i Oslo.

Sandli forteller til Fagbladet at en tillitsvalgt viste ham videoen i en lunsjpause på jobben.

– Da jeg så den, skjønte jeg at dette kom til å havne i mediene uansett, og så tenkte jeg at det var greit at jeg kunne ta denne støyten – i stedet for kvinnen på videoen, sier han.

Han bekrefter at han ikke kjente konteksten for videoen og heller ikke kontaktet kvinnen på forhånd. Overfor NRK har hun gjort det klart at hun opplevde situasjonen som uproblematisk.

Sandli er medlem av partiet Rødt.

– Dette har en politisk side, jeg vet jo det. Men jeg synes det er vanskelig å stå i en valgkamp på samme side som mennesker som oppfører seg på denne måten, sier han.

Giske ber VG beklage

Giske selv har reagert kraftig på framstillingen av saken i VG, som først meldte om saken. I et Facebook-innlegg fredag ber han avisen beklage.

– VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten. Ikke var det noen person som hadde opplevd å bli behandlet ugreit. Videoen viste heller ikke dette, skriver han.

Kvinnen sier til NRK at det ikke var Giske som tok kontakt med henne, og at tonen bare var hyggelig.

Men det at kvinnen har avdramatisert episoden, fjerner ikke alvoret i saken, sier valgkomitémedlem Trine Reitan til Adresseavisen.

– Jeg skjønner at det blir spekulert i om denne videoen er tatt ut av en av sammenheng, og det bekrefter jo jentene at den gjør. Men likevel, Trond Giske har satt seg selv i en sårbar situasjon med å være der han var. I mitt hode var det veldig unødvendig, sier Reitan.

Hun har hele tiden ment at det var for tidlig for Giske å komme tilbake og sier at hun har fått mye støtte for dette synet.

Trøndelag AUF, som er representert i valgkomiteen, holder senere fredag et eget ekstraordinært møte om den nye utviklingen rundt Giske. Ifølge Trønder-Avisa har mange i AUF reagert sterkt på videoen.

