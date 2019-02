Tilbakekalte våtservietter analysert – liten risiko for negative helseeffekter

NTB Innenriks

Våtserviettene ble umiddelbart tilbakekalt av produsenten Essity fra butikker og forbrukere forrige onsdag, da interne tester viste at serviettene hadde et for høyt bakterienivå.

Ifølge produsenten er en våtserviett aldri fri for bakterier, men det skal ikke være for høye bakterienivåer. I dette tilfellet var bakterienivået høyere enn grenseverdiene Libero hadde satt, og derfor fikk de analysert eksternt hvilke bakterier som var i produktet.

– Jeg beklager svært mye om vi har skapt bekymring. Det er ingenting som er viktigere enn helsen og sikkerheten til barna våre. Vi tar ingen sjanser og valgte derfor å tilbakekalle våtserviettene med en gang det ble oppdaget, sier Jennie Andersson, ansvarlig for produktsikkerhet for Libero hos Essity.

Hun legger til at Libero har stoppet all produksjon og kommer til å sette inn alle nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Forbrukerne som ikke har sluttet å bruke våtservietter av merket Libero Touch Wet Wipes, oppfordres til å slutte å bruke dem med en gang og returnere dem.

(©NTB)