Støre: – Jeg har forståelse for valgkomiteens konklusjon

– Jeg har forståelse for den konklusjonen som valgkomiteen i Trøndelag trakk. De har jobbet grundig med dette, sier Støre til TV 2.

– Denne saken som oppsto, stilte spørsmål ved dømmekraften til Trond Giske, særlig i lys av forhistorien med varslersaker og det han selv har sagt om at han har hatt problemer med å skille mellom roller i sånne situasjoner, sier Støre om videoen som ble kjent torsdag.

– Jeg har sagt i mange sammenhenger at det er ingenting som er til hinder for full deltakelse i partiet, men det som avgjør et verv, er tillit. Og den som avgjør det nå, er Trøndelag Arbeiderparti, for det er snakk om et verv i det fylkespartiet, fortsetter Støre.

